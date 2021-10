Benevento | prime sezioni ufficiali | Mastella cerca la vittoria al primo turno – LIVE

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Chiusi i seggi, è iniziato da pochi minuti lo scrutinio per le amministrative di. Lo spoglio è ormai iniziato e si sta entrando nel vivo. Segui tutti gli aggiornamenti. ore 22:13 – Datiper 25su 72.avanti con il 47,48% delle preferenze, alle spalle del sindaco uscente c’è sempre Luigi Diego Perifano con il 32,60%. Angelo Moretti si assesta al 15,03%, mentre Rosa De Stasio chiude con il 4,89%. Rimanendo in questa condizione si andrebbe al ballottaggio in programma domenica 17 e lunedì 18 ottobre. ore 21:06 – Datiper 13su 72.conduce col 47,74% dei voti, seguito da Luigi Diego Perifano col 32,28%. Staccati Angelo Moretti (15,38%) e Rosa De Stasio ...

Advertising

dondogliocg : RT @agambella: A Benevento Mastella in testa con il 47% con le prime sezioni scrutinate. #Elezionicomunali2021 - BeneventoNews : Benevento #ElezioniComunali2021 prime 16 sezioni su 72 scrutinate: ClementeMastella 47,10%, Luigi Diego Perifano 33… - agambella : A Benevento Mastella in testa con il 47% con le prime sezioni scrutinate. #Elezionicomunali2021 - BeneventoNews : Benevento #ElezioniComunali2021 prime 9 sezioni su 72 scrutinate: ClementeMastella 47,29%, Luigi Diego Perifano 32,… - _mn3mo : @PaoloMazzaferro @GianScudieri Fiorentina V Benevento V Lazio P Milan S Genoa V Parma P Atalanta P Queste le prime 7 -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento prime

...dell'Università Gaetano Manfredi che spera in una vittoria al primo turno come anticipano le... Affluenza da record a, dove il 73,12% dei votanti ha espresso la propria preferenza. Il ...Risultati Elezioni Sud +50mila abitanti/ Diretta ComunaliCaserta Cerignola Secondo l'ex ... MAURIZIO LUPI: 'CI SIAMO PRESI UNA BELLA SCOPPOLA' Maurizio Lupi ha rilasciato le...E' Benevento il capoluogo di provincia campano con l'affluenza più alta alle urne per le comunali: hanno votato infatti il 73,12% degli aventi diritto, in calo rispetto al 78,53% del primo turno 2016.I risultati delle partite di ieri in serie B: Rondinelle ko con il Como e scavalcate dalla Cremonese, sanniti frenati dal Perugia e vicentini penultimi grazie ai primi tre punti stagionali ...