Benevento, 50 sezioni su 72: c’è aria di ballottaggio Mastella-Perifano – LIVE (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Chiusi i seggi, è iniziato da pochi minuti lo scrutinio per le amministrative di Benevento. Lo spoglio è ormai iniziato e si sta entrando nel vivo. Segui tutti gli aggiornamenti. Ore 00.47 – Rimangono 22 sezioni ancora da scrutinare, siamo a quota 50 e la percentuale di voti di Clemente Mastella scende leggermente a 48,36%. A questo punto l’ipotesi ballottaggio si fa sempre più concreta, sfidante Luigi Diego Perifano che si mantiene sul 32,68%. Angelo Moretti a 13,83% e Rosa De Stasio a 5,13% chiudono il quadro dei candidati sindaco. Ore 00.03 – Sale a 44 il numero delle sezioni scrutinate a Benevento sul 72. Clemente Mastella è ancora in testa con il 48,43%, un dato che vorrebbe dire ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Chiusi i seggi, è iniziato da pochi minuti lo scrutinio per le amministrative di. Lo spoglio è ormai iniziato e si sta entrando nel vivo. Segui tutti gli aggiornamenti. Ore 00.47 – Rimangono 22ancora da scrutinare, siamo a quota 50 e la percentuale di voti di Clementescende leggermente a 48,36%. A questo punto l’ipotesisi fa sempre più concreta, sfidante Luigi Diegoche si mantiene sul 32,68%. Angelo Moretti a 13,83% e Rosa De Stasio a 5,13% chiudono il quadro dei candidati sindaco. Ore 00.03 – Sale a 44 il numero dellescrutinate asul 72. Clementeè ancora in testa con il 48,43%, un dato che vorrebbe dire ...

