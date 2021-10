Battibecco con Bacconi in diretta | Sconcerti | Il Napoli ha fatto lo stesso di Inter e Roma

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Adriano, match analyst, ha partecipato alla trasmissione "Il Bello del Calcio" su Canale 8 illustrando la strategia di gioco che ha permesso aldi battere la Fiorentina. Nel corso della sua analisi ha avuto una diatriba con il giornalista Mario: "Volevo sottolineare la bravura di Spalletti nel preparare le partite. Con il Cagliari ilha vinto con il possesso palla, con la Fiorentina invece gli azzurri hanno aspettato e hannosfogare i viola. Ed è stata una scelta. Infatti, in occasione del rigore conquistato da Osimhen, prima del lancio illuminante di Fabian Ruiz, ilhaun lungo giro palla all'indietro finalizzato alla salita della difesa avversaria così creando lo spazio necessario per ...

