Bassetti | ' Dispiace che il Nobel per la medicina non sia andato a chi ha ideato i vaccini anti - Covid rmna'

Advertising

globalistIT : - annamariabeatr6 : @bisagnino MI DISPIACE CONTRASTARE BASSETTI MA SE IL POPOLO 'NO VAX' E' AUMENTATO E' PERCHE' FINALMENTE STANNO CAPE… - yleniagranitto : @MMmarco0 Guarda mi dispiace perché lo Spallanzani è l'eccellenza ma lui è veramente non all'altezza per il modo ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti Dispiace

Globalist.it

outstreamha fatto riferimento a Ugur Sahin, amministratore delegato di BioNTech, che insieme alla moglie Özlem Türeci hanno sviluppato il vaccino anti - Covid a mRna. "Oggi per ...Sondaggi politici/ Referendum contro green pass: 71% per il no Aperò che i benefici ricadano su tutti, ' come quelli che non pagano le tasse e beneficiano dei servizi pagati grazie ...Il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova: "Non aver preso in considerazione quello accaduto in questi due anni rende il premio anacronistico" ...Ignorano i benefici che si possono trarre da una semplice vaccinazione e se un medico consiglia questo non può essere definito tale. A mio avviso tutto si sarebbe dovuto riaprire al 100% ovviamente so ...