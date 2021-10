Bari: Forum Mediterraneo in Sanità Da oggi (Di martedì 5 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Da martedì 5 ottobre si terrà la 5a edizione del “Forum Mediterraneo in Sanità”, presso Villa Romanazzi Carducci a Bari. Il Forum, incentrato sul Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza – Opportunità di cambiamento della Sanità da Sud, è promosso da Aress, Agenzia regionale per la salute e il sociale e la Fondazione per l’Innovazione e la sicurezza in Sanità. I lavori, che proseguiranno fino al 7 ottobre, saranno aperti domani nella “Sala Europa”. con la sessione “PNRR: opportunità di cambiamento della Sanità”, coordinata dal DG ARESS Giovanni Gorgoni e dal presidente del Comitato Scientifico, Vasco Giannotti. E’ previsto il saluto del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, del ... Leggi su noinotizie (Di martedì 5 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Da martedì 5 ottobre si terrà la 5a edizione del “in”, presso Villa Romanazzi Carducci a. Il, incentrato sul Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza – Opportunità di cambiamento dellada Sud, è promosso da Aress, Agenzia regionale per la salute e il sociale e la Fondazione per l’Innovazione e la sicurezza in. I lavori, che proseguiranno fino al 7 ottobre, saranno aperti domani nella “Sala Europa”. con la sessione “PNRR: opportunità di cambiamento della”, coordinata dal DG ARESS Giovanni Gorgoni e dal presidente del Comitato Scientifico, Vasco Giannotti. E’ previsto il saluto del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, del ...

