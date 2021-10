Balenciaga, quando la sfilata è una mimesi (cinematica) della sua attesa (Di lunedì 4 ottobre 2021) Chi, almeno una volta nella vita, ha attraversato i luoghi di una capitale della moda durante la fashion week, avrà notato uno dei fenomeni che più caratterizza questi giorni adrenalinici: prima ancora delle sfilate si percepisce un’elettrizzante atmosfera di hype, in cui anche chi non ha ricevuto un invito prova a ingraziarsi gli obbiettivi dei fotografi con un look pensato ad hoc, e studenti o appassionati di moda provano ad entrare alle sfilate chiedendo sino all’ultimo se sia rimasto almeno un posto in piedi. Ma, soprattutto, si attendono le celebrità invitate agli show, illuminate da decine di flash. Demna Gvasalia, per la stagione Primavera/Estate 2022, ha preso ispirazione proprio da questo momento-rituale delle settimane della moda, portandolo a un livello superiore e rendendolo, di fatto, la modalità innovativa con cui presentare la sua nuova collezione per Balenciaga. Leggi su vanityfair (Di lunedì 4 ottobre 2021) Chi, almeno una volta nella vita, ha attraversato i luoghi di una capitale della moda durante la fashion week, avrà notato uno dei fenomeni che più caratterizza questi giorni adrenalinici: prima ancora delle sfilate si percepisce un’elettrizzante atmosfera di hype, in cui anche chi non ha ricevuto un invito prova a ingraziarsi gli obbiettivi dei fotografi con un look pensato ad hoc, e studenti o appassionati di moda provano ad entrare alle sfilate chiedendo sino all’ultimo se sia rimasto almeno un posto in piedi. Ma, soprattutto, si attendono le celebrità invitate agli show, illuminate da decine di flash. Demna Gvasalia, per la stagione Primavera/Estate 2022, ha preso ispirazione proprio da questo momento-rituale delle settimane della moda, portandolo a un livello superiore e rendendolo, di fatto, la modalità innovativa con cui presentare la sua nuova collezione per Balenciaga.

