Balenciaga ingaggia i Simpson per la sfilata primavera estate 2022

Leggi su amica

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Come passerella un red carpet dove ai modelli si mescolano Vip come Isabelle Huppert, Cardi B e Elliot Page e top model come Naomi Campbell e Natalia Vodianova. Siamo al Théâtre du Châtelet di Parigi. Quiha presentato la suain formato ibrido, con l’ingresso del teatro tappezzato di rosso e in sala, ad attendere gli ospiti/spettatori, una proiezione speciale: una puntata deirealizzata per l’occasione. Tra videogiochi e trompe l’oelil, Demna Gvasalia è tra gli stilisti che meglio ha saputo sfruttare il formato digitale dei fashion show durante la pandemia. Adesso il direttore creativo disembra non avere intenzione di tornare alle sfilate standard. Quando è stato il momento di ideare la presentazione della ...