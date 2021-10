Avv di Lotito | “La Lazio è sotto attacco della Lega e di Gravina”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 4 ottobre 2021) L’avvocato, Gian Michele Gentile, ha parlato a Radio Incontro Olympiarecente polemica con la:“Che lasiaè evidente. Laparla sempre di Sarri quando io nel derby ho visto un altro tecnico entrare in campo per recuperare la palla. Anchenon ha mai nascosto la sua ostilità versoche non doveva essere allontanato in modo così avventato dal Consiglio Federale”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.