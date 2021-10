Aurora Ramazzotti, la dichiarazione lascia stupiti: “Lo promettiamo” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Aurora Ramazzotti e la dichiarazione sul suo nuovo programma in prima serata. Alla suo fianco in questa nuova avventura ci sarà anche Alvin. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 4 ottobre 2021)e lasul suo nuovo programma in prima serata. Alla suo fianco in questa nuova avventura ci sarà anche Alvin. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

TvCircle1 : RT @TvCircle1: Al via su #Italia1 la nuova trasmissione '#MysteryLand - La grande favola', racconto dell'ignoto con Aurora Ramazzotti ed Al… - tvzoomitalia : Aurora Ramazzotti: 'Gli Ufo esistono, non ho dubbi' @therealauroraR @bravoAlvin @QuiMediaset_it @m_hunziker - Lady_Pirate : RT @tuttotv_info: Stasera su #Italia1 parte #MysteryLand con #Alvin e #AuroraRamazzotti, ecco di cosa si tratta > - ImpieriFilippo : RT @_DAGOSPIA_: 'IL PUDORE? NON ME NE FREGA NIENTE' – AURORA RAMAZZOTTI DA 'SESSUOLOGA' A RACCONTABALLE COME IL... -