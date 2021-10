Aurora Ramazzotti: Gli Ufo esistono, non ho dubbi (Di lunedì 4 ottobre 2021) Aurora Ramazzotti: «Dico no al pudore e sì al sesso» Libero, pagina 18, di Francesca D’Angelo. E noi che pensavamo di aver già sentito la qualunque dal buon Giacobbo… Da oggi arriva invece su Italia1 la “strana coppia” Aurora e Alvin: figlia d’arte lei, voce di radio R101 lui (ma anche miglior inviato di sempre dell’Isola dei famosi, diciamocelo), condurranno Mistery Land. Tradotto: andranno in giro per mezza Italia a caccia di mostri, fantasmi e ufo. Esattamente cosa direte o farete che Giacobbo non abbia già svelato?Alvin: «Bella domanda! (ride, ndr) Ia differenza non starà tanto nei contenuti quanto nel modo con cui li racconteremo. Contamineremo il linguaggio della divulgazione con quello dell’intrattenimento».Ho capito, farete caciara.Alvin: «Esatto! (ride, ndr) Io e Aurora ci prendiamo un sacco in giro, proprio ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 4 ottobre 2021): «Dico no al pudore e sì al sesso» Libero, pagina 18, di Francesca D’Angelo. E noi che pensavamo di aver già sentito la qualunque dal buon Giacobbo… Da oggi arriva invece su Italia1 la “strana coppia”e Alvin: figlia d’arte lei, voce di radio R101 lui (ma anche miglior inviato di sempre dell’Isola dei famosi, diciamocelo), condurranno Mistery Land. Tradotto: andranno in giro per mezza Italia a caccia di mostri, fantasmi e ufo. Esattamente cosa direte o farete che Giacobbo non abbia già svelato?Alvin: «Bella domanda! (ride, ndr) Ia differenza non starà tanto nei contenuti quanto nel modo con cui li racconteremo. Contamineremo il linguaggio della divulgazione con quello dell’intrattenimento».Ho capito, farete caciara.Alvin: «Esatto! (ride, ndr) Io eci prendiamo un sacco in giro, proprio ...

