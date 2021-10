Aumentano i prezzi dei carburanti: il costo del Gpl sale alle stelle, il metano supera i 2 euro (Di lunedì 4 ottobre 2021) prezzi alle stelle per i carburanti. Il Gpl e il metano toccano cifre davvero elevate. Più contenuti i costi di benzina e diesel, per i quali non mancano comunque gli aumenti. Alcune zone d’Italia stanno facendo i conti con vere e proprie impennate dei prezzi. carburanti alle stelle: aumentati i prezzi di Gpl e metano Le tasche degli automobilisti italiani stanno facendo i conti con una considerevole impennata dei prezzi. Il Gpl è in rialzo per effetto dell’aumento dei prezzi di contratto per ottobre, spiega Quotidiano Energia. Il metano invece sta subendo la spinta dell’impennata delle quotazioni dei gas. Anche benzina e diesel sarebbero in ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 4 ottobre 2021)per i. Il Gpl e iltoccano cifre davvero elevate. Più contenuti i costi di benzina e diesel, per i quali non mancano comunque gli aumenti. Alcune zone d’Italia stanno facendo i conti con vere e proprie impennate dei: aumentati idi Gpl eLe tasche degli automobilisti italiani stanno facendo i conti con una considerevole impennata dei. Il Gpl è in rialzo per effetto dell’aumento deidi contratto per ottobre, spiega Quotidiano Energia. Ilinvece sta subendo la spinta dell’impennata delle quotazioni dei gas. Anche benzina e diesel sarebbero in ...

