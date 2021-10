Atalanta-Milan, match analysis. Così Pioli ha battuto Gasp (che, col cambio Pessina-Pezzella, ha fatto un bel guaio) (Di lunedì 4 ottobre 2021) Prima della sosta occupata dalle fasi finali di Nation League, l’Atalanta di Gasperini ha dovuto affrontare il temibilissimo Milan di Pioli. Una gara sicuramente impegnativa e che è arrivata alla fine di un ciclo intenso di partite. L’Atalanta l’ha dovuta … Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Prima della sosta occupata dalle fasi finali di Nation League, l’dierini ha dovuto affrontare il temibilissimodi. Una gara sicuramente impegnativa e che è arrivata alla fine di un ciclo intenso di partite. L’l’ha dovuta …

Advertising

acmilan : An amazing night at Atalanta: an almost perfect performance ?? Che partita, che Milan: prestazione quasi perfetta.… - acmilan : ?? A record-equalling start to our Serie A campaign: check out all the post-match stats ?? - acmilan : The match report from #AtalantaMilan is now available Read all about a really entertaining game ??????… - ErickLedd : RT @acmilan: An amazing night at Atalanta: an almost perfect performance ?? Che partita, che Milan: prestazione quasi perfetta. Grandi raga… - Yarda50_CU : RT @acmilan: An amazing night at Atalanta: an almost perfect performance ?? Che partita, che Milan: prestazione quasi perfetta. Grandi raga… -