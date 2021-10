ASL Benevento: open day terza dose anche per gli operatori sanitari (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Da oggi si estendono gli open day per la terza dose di vaccino “mRNA” anche agli operatori sanitari della provincia di Benevento. La dose, definita “booster”, serve a potenziare e rendere maggiormente efficace la protezione contro il Virus Covid-19 e viene somministrata a chi ha concluso da almeno sei mesi il ciclo vaccinale primario, in linea con gli indirizzi della Regione Campania e del Ministero della Salute. L’apparato organizzativo dell’Asl sannita, dunque, non si ferma ed allarga gli open day già in corso per le categorie fragili e per gli ultraottantenni, anche agli operatori della sanità, con ingresso libero e senza preventiva ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Da oggi si estendono gliday per ladi vaccino “mRNA”aglidella provincia di. La, definita “booster”, serve a potenziare e rendere maggiormente efficace la protezione contro il Virus Covid-19 e viene somministrata a chi ha concluso da almeno sei mesi il ciclo vaccinale primario, in linea con gli indirizzi della Regione Campania e del Ministero della Salute. L’apparato organizzativo dell’Asl sannita, dunque, non si ferma ed allarga gliday già in corso per le categorie fragili e per gli ultraottantenni,aglidella sanità, con ingresso libero e senza preventiva ...

Ultime Notizie dalla rete : ASL Benevento "Funghi consumali in sicurezza", l'iniziativa dell'Asl Benevento . Dall'Asl di Benevento attenzione alla sicurezza alimentare. Va in questa direzione la nuova iniziativa promossa dall'azienda sanitaria di via Oderisio, guidata dal direttore generale Gennaro Volpe. 'Funghi ...

Terza dose vaccini, Milano: pronti a collaborare ...ricorda il lavoro svolto sin dall'inizio della campagna vaccinale 'con il coordinamento della Asl e ... Una sinergia importante che ha consentito di raggiungere numeri significati a Benevento'. Una ...

Sit-in e boom di firme per salvare l'ospedale Sant'Alfonso di Sant'Agata Nella domenica in cui a Benevento e in altri 19 centri della Provincia si vota per il rinnovo dei consigli comunali, a Sant'Agata de' Goti l'attenzione è tutta rivolta ...

