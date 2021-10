Arriva Miss Fisher – Delitti e Misteri su Giallo, da lunedì 11 ottobre la serie australiana in costume (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dall’11 ottobre Arriva Miss Fisher- Delitti e Misteri su Giallo, la serie australiana basata sui romanzi gialli di Kerry Greenwood. Si tratta di un format di discreto successo, già trasmesso in Italia dalla Rai, che ha ottenuto anche uno spin-off nel 2019, dal titolo I casi della giovane Miss Fisher, in onda su Rai2. Miss Fisher- Delitti e Misteri su Giallo occuperà il palinsesto quotidiano della rete, in onda in prima tv per la rete da lunedì 11 ottobre alle 17.00. Un po’ Giallo e un po’ period drama, la serie è un procedural investigativo in ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dall’11su, labasata sui romanzi gialli di Kerry Greenwood. Si tratta di un format di discreto successo, già trasmesso in Italia dalla Rai, che ha ottenuto anche uno spin-off nel 2019, dal titolo I casi della giovane, in onda su Rai2.suoccuperà il palinsesto quotidiano della rete, in onda in prima tv per la rete da11alle 17.00. Un po’e un po’ period drama, laè un procedural investigativo in ...

miss_caffeine_ : RT @ScaltritiLab: Stiamo vivendo in un momento storico strabiliante per la ricerca scientifica. La velocità con la quale si arriva a nuove… - S0PETSUKARE : voglio rivedermi il concerto quando arriva domenica i miss my tubatu boys - RobertoHusky49 : @claudia_gln TE LO VOGLIO REGALAREEEE ??PERCHE' L'E' UN BEL MAZZEEEEETTOOOO?? LO VOGLIO REGALAREEEE?? PERCHE' L'E' ANC… - osservatore69 : @Roberta99596534 Grazie Miss Roberta .Buon proseguo serata e notte ??????Anch'io ad onor del vero .Aspetto arriva so… - miss_hopekook : @_chantenlix Se ti arriva qualche l!nk, lo puoi mandare anche a me? -