Aperte le prenotazioni per terza dose vaccino a over 80, si farà con l'antinfluenzale (Di lunedì 4 ottobre 2021) (Visited 3 times, 3 visits today) Ultime notizie: Il Fvg al voto, domenica e lunedì le elezioni per i nuovi sindaci e consigli. I Comuni coinvolti e come si andrà alle urne Tempi di attesa per esami ... Leggi su friulioggi (Di lunedì 4 ottobre 2021) (Visited 3 times, 3 visits today) Ultime notizie: Il Fvg al voto, domenica e lunedì le elezioni per i nuovi sindaci e consigli. I Comuni coinvolti e come si andrà alle urne Tempi di attesa per esami ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Sabato #2ottobre riapriranno al pubblico le visite guidate a #PalazzoChigi e #VillaPamphilj. Nell’ambito di questa… - OfficialASRoma : ???? Aperte le prenotazioni per i biglietti di #ZoryaRoma di #UECL #ASRoma - Ravenna24ore : Bagnacavallo – Aperte le prenotazioni per le visite guidate alla mostra “Come una fiamma bruciante. La Commedia di… - Tecnobarbaro : RT @BJLiguria: Festival della Scienza, aperte le prenotazioni per le scuole - - TRIESTE_news : Terza dose vaccino anti-Covid: aperte le prenotazioni agli over 80 - -