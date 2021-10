Antonio Giuliano trionfa a Giffoni Valle Piana (Di lunedì 4 ottobre 2021) Antonio Giuliano eletto sindaco di Giffoni Valle Piana con 5.624, contro i 691 voti presi dallo sfidante Luigi Bernabò Candidato a sindaco Antonio Giuliano Lista “Giffoni Bene Comune” Cianciulli Maria Delle Donne Angela Faino Diego Fruncillo Vincenzo Gubitosi Stefania Malfeo Eliana Marrandino Giuseppe Mele Angela-Maria Nobile Antonio Rinaldi Lidia-Lisa Scarpinati Gerardo Tedesco Luigi Toro Fabio Troisi Dionigi Ulturale Marianna Verace Eliodoro Candidato a sindaco Luigi Bernabò Candidato a sindaco Luigi Bernabò Lista “Giffoni Europea” Boccalupo Angelo Capezzuto Gerardo Catapano Antonia De Mattia Gabriella De Rosa Antonia Germano Giancarlo Giannattasio Chiara Giannattasio Filomena Petrullo Beatrice Toro Francesco ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 4 ottobre 2021)eletto sindaco dicon 5.624, contro i 691 voti presi dallo sfidante Luigi Bernabò Candidato a sindacoLista “Bene Comune” Cianciulli Maria Delle Donne Angela Faino Diego Fruncillo Vincenzo Gubitosi Stefania Malfeo Eliana Marrandino Giuseppe Mele Angela-Maria NobileRinaldi Lidia-Lisa Scarpinati Gerardo Tedesco Luigi Toro Fabio Troisi Dionigi Ulturale Marianna Verace Eliodoro Candidato a sindaco Luigi Bernabò Candidato a sindaco Luigi Bernabò Lista “Europea” Boccalupo Angelo Capezzuto Gerardo Catapano Antonia De Mattia Gabriella De Rosa Antonia Germano Giancarlo Giannattasio Chiara Giannattasio Filomena Petrullo Beatrice Toro Francesco ...

Giffoni Valle Piana, vittoria stracciante per Antonio Giuliano con oltre il 90% A Giffoni Valle Piana il Sindaco Antonio Giuliano ha riconquistato la poltrona di Palazzo di Città con un consenso plebiscitario con quasi il 90% delle preferenze. Non c'è stata partita con l'avversario Luigi Bernabò con il quale c'è ...

