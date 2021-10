Anticipazioni Love is in the Air, trama prossime puntate in onda dal 4 al 9 ottobre 2021: orario e dove vedere le repliche (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dopo l’ultima puntata di venerdì, torna su Canale 5 l’appuntamento pomeridiano più atteso dal pubblico: quello con la soap opera turca Love is in the Air, che da fine maggio sta tenendo compagnia e sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Ma cosa succederà nelle prossime puntate in onda a partire da oggi? Love is in the Air, Anticipazioni puntate dal 4 al 9 ottobre 2021: cosa succederà a Eda e Serkan Le puntate saranno, per la maggior parte, incentrare sull’amnesia di Serkan e sul ritorno di Selin in azienda, l’Art Life. Eda proverà ad aiutare il fidanzato, suo futuro marito, a recuperare la memoria, ma lui chiederà a Selin di sposarlo. Intanto, Ferit e Ceren continueranno a litigare per Selin, mentre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dopo l’ultima puntata di venerdì, torna su Canale 5 l’appuntamento pomeridiano più atteso dal pubblico: quello con la soap opera turcais in the Air, che da fine maggio sta tenendo compagnia e sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Ma cosa succederà nelleina partire da oggi?is in the Air,dal 4 al 9: cosa succederà a Eda e Serkan Lesaranno, per la maggior parte, incentrare sull’amnesia di Serkan e sul ritorno di Selin in azienda, l’Art Life. Eda proverà ad aiutare il fidanzato, suo futuro marito, a recuperare la memoria, ma lui chiederà a Selin di sposarlo. Intanto, Ferit e Ceren continueranno a litigare per Selin, mentre ...

