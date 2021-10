Amministrative: Provenzano, 'Pd alla guida del campo progressista' (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Grande affermazione di Enrico Letta e, se i dati fossero confermati, di un Pd alla guida del campo progressista e democratico. Siamo il partito della 'prossimità', andiamo bene #fuoridallaZTL e non solo nelle grandi città. La peggiore destra di sempre andava battuta. Fatto". Così il vicesegretario del Pd, Peppe Provenzano, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Grande affermazione di Enrico Letta e, se i dati fossero confermati, di un Pddele democratico. Siamo il partito della 'prossimità', andiamo bene #fuoridZTL e non solo nelle grandi città. La peggiore destra di sempre andava battuta. Fatto". Così il vicesegretario del Pd, Peppe, su twitter.

Advertising

TV7Benevento : Amministrative: Provenzano, 'Pd alla guida del campo progressista'... - zazoomblog : Amministrative: Provenzano Italia non destinata a finire nelle mani di Salvini e Meloni - #Amministrative:… - TV7Benevento : Amministrative: Provenzano, 'Italia non destinata a finire nelle mani di Salvini e Meloni'... - Fabrizi10443351 : RT @pdnetwork: La spaccatura della Lega e le contraddizioni della destra non possono compromettere la preziosa opportunità che abbiamo di a… - TelmoPetrelli : RT @pdnetwork: La spaccatura della Lega e le contraddizioni della destra non possono compromettere la preziosa opportunità che abbiamo di a… -