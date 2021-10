Amministrative: Provenzano, 'Italia non destinata a finire nelle mani di Salvini e Meloni' (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott (Adnkronos) - "Stiamo assistendo a un cambio di clima nel Paese. L'Italia non è destinata a finire nelle mani di Salvini e Meloni, che raccolgono un risultato non proprio incoraggiante nelle diverse città, e una alleanza democratica, progressista e riformista, con la classe dirigente di qualità messa in campo, può candidarsi a guidare il Paese". Lo ha detto il vice segretario del Pd Peppe Provenzano. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott (Adnkronos) - "Stiamo assistendo a un cambio di clima nel Paese. L'non èdi, che raccolgono un risultato non proprio incoraggiantediverse città, e una alleanza democratica, progressista e riformista, con la classe dirigente di qualità messa in campo, può candidarsi a guidare il Paese". Lo ha detto il vice segretario del Pd Peppe

Advertising

Fabrizi10443351 : RT @pdnetwork: La spaccatura della Lega e le contraddizioni della destra non possono compromettere la preziosa opportunità che abbiamo di a… - TelmoPetrelli : RT @pdnetwork: La spaccatura della Lega e le contraddizioni della destra non possono compromettere la preziosa opportunità che abbiamo di a… - ClaudioPierini6 : RT @pdnetwork: La spaccatura della Lega e le contraddizioni della destra non possono compromettere la preziosa opportunità che abbiamo di a… - GiusEvangelista : RT @pdnetwork: La spaccatura della Lega e le contraddizioni della destra non possono compromettere la preziosa opportunità che abbiamo di a… - iolandacassano : RT @pdnetwork: La spaccatura della Lega e le contraddizioni della destra non possono compromettere la preziosa opportunità che abbiamo di a… -