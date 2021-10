Amministrative | Milano | Napoli e Bologna al centrosinistra | ballottaggio a Roma | Torino e Trieste

(Di lunedì 4 ottobre 2021) (Teleborsa) – Ilha vinto al primo turno amentre si va al– dove è avanti il candidato della coalizione di centrodestra – e adove invece è in testa al primo turno il suo candidato. Al centrodestra va invece la Regione Calabria, dove ha vinto Roberto Occhiuto che ha superato il 50% delle preferenze. Si è ormai infatti delineato il quadro delle elezioniche oltre all’elezione dei sindaci dei sindaci e dei consigli comunali die della Calabria, ha coinvolto centinaia di Comuni in tutta Italia. A ...

... come ampiamente previsto, ma crolla con il suo Luca Bernardo a, va malaccio Enrico Michetti a Roma, Paolo Damilano è dietro a Torino. Il fatto politico più rilevante di queste...ROMA - 'Non mi monterò la testa' ha detto il leader del Pd, Enrico Letta, commentando la vittoria del Centrosinistra alle elezioni, Bologna e Napoli hanno già eletto il sindaco mentre nella Capitale e a Torino la partita si concluderà tra due settimane al ballottaggio . Con buone possibilità che sia proprio ...Lepore conquista Bologna al primo turno, a Torino finisce l’era Cinquestelle. Crolla l’affluenza: ha votato meno di un italiano su due ...Poi, come sempre, si sa che nelle Amministrative faticano molto di più che nelle elezioni nazionali". "La Lega ha sicuramente subito un calo, in alcune città anche significativo, ma ad esempio a ...