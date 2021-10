Amministrative | Letta rivendica risultato | Pd perno | vinciamo allargando**

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott (Adnkronos) - "Siamo tornati in sintonia con il Paese. Ovunque. Questo è il senso più importante del voto". Fresco di seggio alla Camera conquistato alle suppletive a Siena, Enricomette subito a fuoco il significato deldel Pd alle amministrative.che i dem, tra scongiuri e cautele del caso,no con orgoglio anche perchè consegna al Pd e al suo leader il ruolo di baricentro del centrosinistra. Premiando anche la linea di sostegno a Draghi. Lo dice lo stesso: "Questorafforza il governo Draghi". "Abbiamo vinto perché abbiamo privilegiato l'unità, prima di tutto interna al partito, in secondo luogo unità nel centrosinistra, infine unità del Paese dopo un momento difficile", spiegato il segretario dem a conteggio delle schede ...

Advertising

repubblica : Il segretario del Pd Enrico Letta: 'Grande vittoria, siamo tornati in sintonia con il Paese' #elezionicomunali2021 - repubblica : Il segretario del Pd Enrico Letta: 'Astensionismo tocca tutti, il centrodestra ha sbagliato i candidati. Noi abbiam… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2021 | Suppletive, Letta vince a Siena #Elezionicomunali2021 #ANSA - cozzmat : RT @fracchio_2: Secondo Letta i risultati delle amministrative rafforzano la loro posizione nel governo. Ora. Mentre, prima delle elezio… - Libero_official : #Letta parla di grande vittoria del Pd e la #Meloni lancia la sfida, convinta di vincere: 'Fdi vota #Draghi al Quir… -

Ultime Notizie dalla rete : **Amministrative Letta

Il fatto politico più rilevante di questeriguarda quindi una destra fino a solo ... Bravo Enrico, e fortunato. "Una vittoria che rafforza il governo Draghi", ha detto il ...ROMA - 'Non mi monterò la testa' ha detto il leader del Pd, Enrico, commentando la vittoria del Centrosinistra alle elezioni. Milano, Bologna e Napoli hanno già eletto il sindaco mentre nella Capitale e a Torino la partita si concluderà tra due ...Bentornato al segretario Enrico Letta, il suo rientro in Parlamento grazie al successo nel collegio di Siena, è un fatto importante per il nostro partito e per il Governo". Lo dice la deputata del ...Scoppola non salva nessuno. Cav, ora cambiare regole ingaggio aggiorna e sostituisce il servizio in rete alle 20.41 ...