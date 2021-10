Amministrative | Letta | ' Meloni tenta mandare Draghi al Colle per far cadere governo'

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Giorgiarappresenta l'unica forza di opposizione che ha tutto l'interesse a faril, non riesce in Parlamento e ci prova mandandoal Quirinale". Così il segretario del Pd, Enrico, intervenendo ai microfoni di Porta a Porta su Rai1.

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative Letta

Il commento sulla tornata di consultazioni che ha visto il centrosinistra vincere al primo turno a Bologna, Milano e ......del Pd Enrico: "Sono pronta a sfidarlo, Fdi è pronta a votare Draghi al Colle ma bisogna andare subito alle elezioni". La leader di Fratelli d'Italia commenta anche il voto delle...Roma, 4 ott. "Giorgia Meloni rappresenta l'unica forza di opposizione che ha tutto l'interesse a far cadere il governo, non riesce in Parlamento e ci prova mand ...ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo dimostrato che la destra è battibile. Un centrodestra che ha sbagliato la campagna elettorale e che non c’è più, perchè senza Berlusconi non è in grado di essere una cosa s ...