Amministrative | Della Vedova | ' battuta d' arresto fronte sovranista'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Le elezioni comunali segnano una netta e inequivocabile battuta d'arresto del fronte sovranista. Siamo soddisfatti dei risultati dei sindaci che abbiamo sostenuto in queste competizioni portando le nostre proposte per città più europee che spingano su diritti e innovazione". Così Benedetto Della Vedova su twitter. "Il risultato di Carlo Calenda a #Roma dopo una campagna elettorale ammirevole, seppur non sufficiente per giocarsi la possibilità di governare Roma, è un risultato molto positivo e politicamente promettente". "Per Più Europa, superate le Amministrative, sarà ancora più fondamentale sostenere le riforme del Governo Draghi, che rappresentano oggi un vero discrimine politico", conclude.

