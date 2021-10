Amministrative | Conte | ballottaggi? Valuteremo caso per caso

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Cosa farà il M5S ai? "Ora dobbiamo valutare l'esito del voto, attendiamo che venga completato lo spoglio. E' impossibile si possa dare, da parte nostra, indicazioni a sostegno della destra. Detto questo, valutiamoper, dove ci sono le condizioni", ma con una premessa: "i cittadini non sono pacchi da muovere a piacimento". Così il leader del M5S, Giuseppe, ospite di Porta a Porta su Rai1, dopo aver rimarcato "l'ottimo risultato" raggiunto a Napoli, "dove si è ragionato in un'ottica di coalizione".

Il test delle comunali, per quanto importanti, non può certo compromettere l'azione di governo, che deve andare avanti". Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di Porta a Porta su Rai1.
Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Cosa farà il M5S ai ballottaggi? "Ora dobbiamo valutare l'esito del voto, attendiamo che venga completato lo spoglio. E' impossibile si possa dare, da parte nostra, indicazi ...