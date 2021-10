Amministrative: Conte, 'ballottaggi? se ci sono condizioni avanti con coalizione' (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Sui ballottaggi "ho sempre detto, anche in tempi non sospetti, che è chiaro che i cittadini non possono essere considerati dei pacchi postali, pronti a raccogliere le nostre indicazioni come un vincolo stringente. E' chiaro che la nostra proposta politica non può avere nessuna affinità con le forze politiche di destra perché presentano delle proposte del tutto inadeguate, quindi per quanto riguarda i ballottaggi valuteremo, se ci sono le possibilità e le condizioni per proseguire un dialogo, ma ripeto: non voglio essere irriguardoso nei confronti dei cittadini, spostare a destra o manca il voto dei cittadini. per il resto valuteremo nei prossimi giorni...". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ai microfoni dello Speciale Tg1. "Credo che i dati anticipati - ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Sui"ho sempre detto, anche in tempi non sospetti, che è chiaro che i cittadini non posessere considerati dei pacchi postali, pronti a raccogliere le nostre indicazioni come un vincolo stringente. E' chiaro che la nostra proposta politica non può avere nessuna affinità con le forze politiche di destra perché presentano delle proposte del tutto inadeguate, quindi per quanto riguarda ivaluteremo, se cile possibilità e leper proseguire un dialogo, ma ripeto: non voglio essere irriguardoso nei confronti dei cittadini, spostare a destra o manca il voto dei cittadini. per il resto valuteremo nei prossimi giorni...". Così il leader del M5S Giuseppe, ai microfoni dello Speciale Tg1. "Credo che i dati anticipati - ...

