Amministrative 2021: Milano, Roma, Torino e Napoli segnano l'affluenza più bassa di sempre (Di lunedì 4 ottobre 2021) Le elezioni Amministrative 2021 fanno segnare un record negativo preoccupante sull' affluenza : nei quattro dei principali capoluoghi di Regione al voto è emersa una costante decrescita del tasso di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 4 ottobre 2021) Le elezionifanno segnare un record negativo preoccupante sull': nei quattro dei principali capoluoghi di Regione al voto è emersa una costante decrescita del tasso di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2021 | Aperti i seggi per le elezioni amministrative, suppletive e regionali. Dodici milioni gli elettori… - marcotravaglio : ISTRUZIONI PER L'USO Se fossimo un paese normale, tratteremmo le elezioni amministrative per quello che sono. Ma si… - Adnkronos : #Elezioniamministrative2021, Salvini: 'Sinistra usa media per diffamare'. - MediasetTgcom24 : Bologna, quinta proiezione Tecné per Mediaset: Lepore al 59,7% #elezionicomunali2021 - Telefriuli1 : ???????????? ?????????????????? ???? ????????????????????????. ?? ?????????????????? ???????????? ?????????????? ???????????????? ?????????????? Manca solo l'ufficialità… -