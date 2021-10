Amministrative 2021 i risultati del voto: chi ha vinto e chi va al ballottaggio nelle grandi città (Di lunedì 4 ottobre 2021) A molte ore ormai dalla chiusura dei seggi di queste elezioni Amministrative 2021, lo spoglio è ancora in corso, ma i risultati sembrano ormai chiari. Al centrosinistra Milano, Napoli e Bologna; ballottaggio per Roma e Torino, e infine al centrodestra la presidenza della Calabria. Il voto a Milano e la situazione di Sala La situazione a Milano è già bella chiara. Il sindaco Beppe Sala si riconferma alla guida di Milano. La situazione, in base alla proiezione di Swg La7 riportate da AdnKronos, vede Luca Bernardo (centrodestra) al 31,5%. La Lega è al 12,6% e Fdi all’8,1%. Nel suo discorso fatto al comitato elettorale dopo il voto, il sindaco Sala ha sottolineato come il centrosinistra non sia “mai arrivato a vincere a Milano al primo turno da quando, nel ’93, il sindaco viene ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 4 ottobre 2021) A molte ore ormai dalla chiusura dei seggi di queste elezioni, lo spoglio è ancora in corso, ma isembrano ormai chiari. Al centrosinistra Milano, Napoli e Bologna;per Roma e Torino, e infine al centrodestra la presidenza della Calabria. Ila Milano e la situazione di Sala La situazione a Milano è già bella chiara. Il sindaco Beppe Sala si riconferma alla guida di Milano. La situazione, in base alla proiezione di Swg La7 riportate da AdnKronos, vede Luca Bernardo (centrodestra) al 31,5%. La Lega è al 12,6% e Fdi all’8,1%. Nel suo discorso fatto al comitato elettorale dopo il, il sindaco Sala ha sottolineato come il centrosinistra non sia “mai arrivato a vincere a Milano al primo turno da quando, nel ’93, il sindaco viene ...

