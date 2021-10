Amici news, il nuovo ballerino Dario è già stato professionista nel talent: scatta la polemica (Di lunedì 4 ottobre 2021) Nella puntata di Amici di Maria De Filippi andata in onda il 3 ottobre 2021, è entrato attraverso una sfida il ballerino Dario. Quest’ultimo è stato voluto fortemente dalla coach Veronica Peparini, che già lo conosceva artisticamente fin da quando è piccolo. Il pubblico ha pensato subito ad una raccomandazione. Pensiero avvalorato da un video uscito sul web in cui si vede Dario ballare come professionista del serale in una delle scorse edizioni del talent. Riuscirà il ballerino a far dimenticare queste voci, facendosi apprezzare per il suo talento? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici 21, Alessandra Celentano scatenata: ” Fate le valigie e andatevene” Non ci sono più certezze per i nuovi allievi ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 4 ottobre 2021) Nella puntata didi Maria De Filippi andata in onda il 3 ottobre 2021, è entrato attraverso una sfida il. Quest’ultimo èvoluto fortemente dalla coach Veronica Peparini, che già lo conosceva artisticamente fin da quando è piccolo. Il pubblico ha pensato subito ad una raccomandazione. Pensiero avvalorato da un video uscito sul web in cui si vedeballare comedel serale in una delle scorse edizioni del. Riuscirà ila far dimenticare queste voci, facendosi apprezzare per il suoo? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…21, Alessandra Celentano scatenata: ” Fate le valigie e andatevene” Non ci sono più certezze per i nuovi allievi ...

