Altobelli sulla situazione in casa Juventus | “I risultati dipendono anche dai giocatori”

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Ai microfoni di Rai Sport, Alessandro, ex centravanti di, Inter e Brescia, oltre che della Nazionale Italiana, ha analizzato le recenti uscite dei bianconeri, ponendo la lente d’ingrandimento sul tema legato al nuovo acquisto Manuel Locatelli, decisivo con un gol nel match contro il Torino e divenuto, in poco tempo, il vero e proprio perno del centrocampo di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole, riprese da TuttoJuve.com: “Idai. Con Locatelli il centrocampo dellaè cambiato: il suo innesto ha dato una mano ai bianconeri nel derby sia a livello difensivo che offensivo con il gol realizzato nel finale. Allegri sta cercando equilibrio. Ha subito troppo e ha abbassato il baricentro, ma ora la Juve non ...

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Altobelli sulla Juve: “Non può giocare solo in contropiede, deve propor… - FrancescoAgrus3 : @Alberto40580050 Si si. Ricordo la gara contro il Real Madrid, il salvataggio sulla linea di Stlike, dopo il tiro ti Altobelli. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Altobelli sulla

Donati va a chiudere su Valente e di testa allontana un traversone di De Rose, masinistra c'... Panico calcia altissimo 27' Ammonito anche, pure per gioco pericoloso 26' Ammonito Dall'...Il tecnico dei rosanero schiera i suoi con il solito 3 - 4 - 2 - 1: confermato Silipo... 16 Squizzato (dal 58 Berardocco), 20 Troest, 24 Caldore (dal 54 Esposito), 25, 27 Donati, 32 ...Nonostante il pressing finale dei gialloblù, la squadra di Novellino non è riuscita ad ottenere il punteggio pieno.Nel secondo posticipo del Girone C di Serie C Juve Stabia e Palermo non vanno oltre lo 0-0 inanellando l’ennesimo pari (quinto per i campani, quarto.