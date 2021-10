All’Expo di Dubai, l’Italia si vergogna delle nudità del David (Di lunedì 4 ottobre 2021) C’è chi ha pensato di mettergli le mutande, per salvare capre e cavoli. Ma, alla fine, la soluzione venuta fuori dal cilindro della Farnesina, forse è stata peggiore, avendo ancora una volta manifestato una sudditanza culturale e artistica dell’Italia di fronte al potente mondo arabo. Parliamo dell’iconica riproduzione in grandezza naturale del David di Michelangelo esposta All’Expo di Dubai ma che milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo non potranno mai vederla dal basso verso l’alto nella sua splendida interezza. E così, se mettendo le mutande al considerato capolavoro mondiale, coprendo di conseguenza le sue parti intime, si poteva parlare di censura ma almeno lo spettatore poteva ammirare l’imponente opera (oltre 5 metri di altezza) del maestro, protagonista del Rinascimento italiano. Con la genialata, ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 4 ottobre 2021) C’è chi ha pensato di mettergli le mutande, per salvare capre e cavoli. Ma, alla fine, la soluzione venuta fuori dal cilindro della Farnesina, forse è stata peggiore, avendo ancora una volta manifestato una sudditanza culturale e artistica deldi fronte al potente mondo arabo. Parliamo dell’iconica riproduzione in grandezza naturale deldi Michelangelo espostadima che milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo non potranno mai vederla dal basso verso l’alto nella sua splendida interezza. E così, se mettendo le mutande al considerato capolavoro mondiale, coprendo di conseguenza le sue parti intime, si poteva parlare di censura ma almeno lo spettatore poteva ammirare l’imponente opera (oltre 5 metri di altezza) del maestro, protagonista del Rinascimento italiano. Con la genialata, ...

