Allerta rossa, scuole chiuse nel Nord Italia: ecco dove. Il quadro aggiornato (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il maltempo causa disagi anche per quanto rigurda le scuole. Situazione difficile in Liguria (lunedì 4 ottobre scuole chiuse a Genova, Savona e oltre 100 comuni), ma il quadro si complica anche in altre località. Per martedì 5 ottobre istituti chiusi a Capalbio, ma anche a Orbetello, due località della Toscana. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il maltempo causa disagi anche per quanto rigurda le. Situazione difficile in Liguria (lunedì 4 ottobrea Genova, Savona e oltre 100 comuni), ma ilsi complica anche in altre località. Per martedì 5 ottobre istituti chiusi a Capalbio, ma anche a Orbetello, due località della Toscana. L'articolo .

