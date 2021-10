Allerta meteo in Liguria, torrenti esondati. Scuole chiuse a Genova. FOTO (Di martedì 5 ottobre 2021) Il maltempo ha causato l'ingrossamento del Letimbro e dell'Erro. Disagi si sono registrati soprattutto nella zona del Savonese, dove sono state chiuse alcune strade cittadine e provinciali e sospeso un seggio elettorale. Fermi anche i treni della linea Savona-Torino Leggi su tg24.sky (Di martedì 5 ottobre 2021) Il maltempo ha causato l'ingrossamento del Letimbro e dell'Erro. Disagi si sono registrati soprattutto nella zona del Savonese, dove sono statealcune strade cittadine e provinciali e sospeso un seggio elettorale. Fermi anche i treni della linea Savona-Torino

