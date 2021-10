Alle 18 Maresca pronto ad annunciare la resa (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Alle 18, Catello Maresca, il candidato sindaco del centrodestra, potrebbe già annunciare la resa. Il suo staff comunicazione ha annunciato una conferenza stampa a quell’ora presso l’hotel Mediterraneo, di fronte il suo comitato elettorale di via Ponte di Tappia. L’ex pm della Dda sta seguendo con la moglie e i suoi più stretti collaboratori l’evolversi dei risultati. Ma i dati provenienti dAlle prime sezioni scrutinate non gli danno particolari speranze. Alle 18, quindi, dovrebbe alzare bandiera bianca dopo la classica telefonata di congratulazioni al vincitore di questa competizione elettorale: il leader del centrosinistra Gaetano Manfredi, nuovo sindaco di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –18, Catello, il candidato sindaco del centrodestra, potrebbe giàla. Il suo staff comunicazione ha annunciato una conferenza stampa a quell’ora presso l’hotel Mediterraneo, di fronte il suo comitato elettorale di via Ponte di Tappia. L’ex pm della Dda sta seguendo con la moglie e i suoi più stretti collaboratori l’evolversi dei risultati. Ma i dati provenienti dprime sezioni scrutinate non gli danno particolari speranze.18, quindi, dovrebbe alzare bandiera bianca dopo la classica telefonata di congratulazioni al vincitore di questa competizione elettorale: il leader del centrosinistra Gaetano Manfredi, nuovo sindaco di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

