A San Giovanni Bianco Enrica Bonzi, primo sindaco donna (Di lunedì 4 ottobre 2021) San Giovanni Bianco. Emozione visibile a San Giovanni Bianco per Enrica Bonzi: 61 anni, ex caposala del reparto di medicina all’ospedale vallare, che, con un risultato schiacciante (87,15% dei voti), diventa la prima sindaca donna del paese della Valbrembana. “Oggi prevale l’emozione per un risultato importante, da condividere con tutta la squadra – confessa Enrica Bonzi – che devo ringraziare per la campagna elettorale fatta al meglio. Adesso dobbiamo metterci in gioco per il paese”. Un risultato schiacciante quello di Enrica Bonzi. “Un risultato che ci responsabilizza ancora di più. È indubbio, però, che la buona amministrazione fatta nei cinque anni precedenti ha molto aiutato”. La giunta per ora è ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 4 ottobre 2021) San. Emozione visibile a Sanper: 61 anni, ex caposala del reparto di medicina all’ospedale vallare, che, con un risultato schiacciante (87,15% dei voti), diventa la prima sindacadel paese della Valbrembana. “Oggi prevale l’emozione per un risultato importante, da condividere con tutta la squadra – confessa– che devo ringraziare per la campagna elettorale fatta al meglio. Adesso dobbiamo metterci in gioco per il paese”. Un risultato schiacciante quello di. “Un risultato che ci responsabilizza ancora di più. È indubbio, però, che la buona amministrazione fatta nei cinque anni precedenti ha molto aiutato”. La giunta per ora è ...

Advertising

Corriere : Vicequestore della polizia a manifestanti: «Green pass illegittimo». Azione disciplinare - fattoquotidiano : Il comizio no green pass della vicequestora di Roma in piazza San Giovanni: avviata azione disciplinare – video - petergomezblog : No pass, manifestazioni in molte città d’Italia. Molte migliaia di persone in piazza San Giovanni a Roma e per le s… - enricomarescia : RT @MarcoRizzoPC: In piazza San Giovanni a Roma sabato scorso si è levato il canto di: “el pueblo unido jamas serà vencido”. Non mi sembra… - cercasicasait : Villa in Vendita a San Giovanni a Piro (SA) 269000€ | 178mq | 6 locali | classe G | CC132645570: Fai click sotto pe… -