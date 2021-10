A Roma sfida aperta, verso ballottaggio Michetti-Gualtieri (Di martedì 5 ottobre 2021) I risultati delle elezioni comunali a Roma, ancora molto parziali a causa di uno spoglio che procede a rilento, confermano le rilevazioni dei sondaggi: tra due settimane il 17 e 18 ottobre si sfideranno al ballottaggio per la poltrona di sindaco della Capitale il candidato del centrodestra Enrico Michetti e il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri. Michetti è avanti ma la partita è apertissima: innanzitutto perché il vantaggio su Gualtieri, stando alle ultime proiezioni Opinio Italia per Rai, è di poco più di due punti (30,8% contro il 28,2%) e poi perché la sindaca uscente Virginia Raggi e il leader di Azione Carlo Calenda portano in dote percentuali non proprio irrilevanti (19,1% lei e 18 lui, stando sempre alle ultime proiezioni). Ufficialmente tutti dichiarano che non ci ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 5 ottobre 2021) I risultati delle elezioni comunali a, ancora molto parziali a causa di uno spoglio che procede a rilento, confermano le rilevazioni dei sondaggi: tra due settimane il 17 e 18 ottobre si sfideranno alper la poltrona di sindaco della Capitale il candidato del centrodestra Enricoe il candidato del centrosinistra Robertoè avanti ma la partita è apertissima: innanzitutto perché il vantaggio su, stando alle ultime proiezioni Opinio Italia per Rai, è di poco più di due punti (30,8% contro il 28,2%) e poi perché la sindaca uscente Virginia Raggi e il leader di Azione Carlo Calenda portano in dote percentuali non proprio irrilevanti (19,1% lei e 18 lui, stando sempre alle ultime proiezioni). Ufficialmente tutti dichiarano che non ci ...

