4 Ottobre 1998: Edmundo porta in vetta la Fiorentina (Di lunedì 4 ottobre 2021) Museo Fiorentina racconta la prodezza di Edmundo che, il 4 Ottobre del 1998, riuscì a portare la Viola in cima al campionato. Ecco un estratto. La protagonista assoluta (manco a dirlo) è la prima Viola di Giovanni Trapattoni: forte, solida, ambiziosa. Il Presidente Vittorio Cecchi Gori, infatti, non ha badato a spese durante la campagna acquisti. In fondo, lo stesso "Trap" ha un debito da saldare nei confronti della nostra città, dopo aver guidato gli acerrimi rivali bianconeri alla conquista di un titolo che in riva all'Arno grida ancora vendetta. Ne sa qualcosa Gabriel Omar Batistuta, rimasto in maglia viola grazie al carisma e alla simpatia del tecnico di Cusano Milanino. Domenica 4 Ottobre 1998: allo stadio Artemio Franchi si gioca ...

