Zaniolo non convocato in nazionale, il commento di Mourinho! (Di domenica 3 ottobre 2021) La Roma ha battuto l’Empoli per 2-0, al termine della partita Mourinho ha parlato di Zaniolo, Mancini e della non convocazione del giocatore giallorosso. Mourinho ha risposto alla domanda dello studio di DAZN su cosa avesse detto a Nicolò Zaniolo dopo il cambio: “Gli ho detto che è così che un giocatore deve parlare, reagire a qualche momento di tristezza. Si aspettava di andare in nazionale, mister Mancini ha fatto la sua scelta che rispetto e voglio che anche Nicolò lo faccia. Giocando così può creare un problema positivo al al mister. Ora è forte fisicamente ed ha iniziativa, prova a giocare in transizione”. Zaniolo Mancini Secondo gli addetti ai lavori alla base della scelta di Mancini di non convocare Zaniolo ci sarebbe il brutto gesto fatto nel derby dal giocatore. POTREBBE ... Leggi su rompipallone (Di domenica 3 ottobre 2021) La Roma ha battuto l’Empoli per 2-0, al termine della partita Mourinho ha parlato di, Mancini e della non convocazione del giocatore giallorosso. Mourinho ha risposto alla domanda dello studio di DAZN su cosa avesse detto a Nicolòdopo il cambio: “Gli ho detto che è così che un giocatore deve parlare, reagire a qualche momento di tristezza. Si aspettava di andare in, mister Mancini ha fatto la sua scelta che rispetto e voglio che anche Nicolò lo faccia. Giocando così può creare un problema positivo al al mister. Ora è forte fisicamente ed ha iniziativa, prova a giocare in transizione”.Mancini Secondo gli addetti ai lavori alla base della scelta di Mancini di non convocareci sarebbe il brutto gesto fatto nel derby dal giocatore. POTREBBE ...

Advertising

mr_myro : #Zaniolo ammonito Ayroldi non ha potuto fare a meno di notare il suo fallo Arbitro curioso ?? #RomaEmpoli - GiopagPag : @augustociardi75 L’ammonizione di Zaniolo, per perdita di tempo durante la sostituzione, quando praticamente le due… - BisInterista : RT @asrale17: Cioè Mancini ha convocato Berardi e Bernardeschi e non Zaniolo hahahahahaha, a noi va bene eh, però è proprio un coglione - Arvins_7 : @TuttoMercatoWeb Cioè Zaniolo dopo tanto tempo fa una partita della Madonna, coi giocatori dell'Empoli che non so r… - ammargelluto : Daje grande Roma! Cresciamo di partita in partita. I messaggi mafiosi della @SerieA con l'interruzione dell'inno e… -