Wta Chicago 2021: secondo titolo stagionale per Muguruza, battuta Jabeur in rimonta (Di domenica 3 ottobre 2021) Garbine Muguruza è la campionessa del Wta 500 di Chicago 2021. Successo in rimonta per la spagnola, che nell'atto conclusivo ha superato la tunisina Ons Jabeur per 3-6 6-3 6-0. La numero due del seeding ha impiegato un'ora e 44 minuti per avere ragione della sua avversaria, ottenendo una vittoria che la proietta sia al sesto posto del ranking Wta che della Race. Per lei si tratta del secondo titolo in stagione dopo Dubai. Settimana molto positiva anche per Jabeur, capace di battere avversarie del calibro di Svitolina e Rybakina ma anche di confermarsi tra le giocatrici più forti e in forma del momento. CRONACA – Finale a due facce, partita piano prima di esplodere nella rocambolesca seconda parte. Un solo break nel primo set, messo a segno sulla prima ...

