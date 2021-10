Volley sorde | l’Italia di Ilaria Galbusera conquista l’argento ai Mondiali

(Di domenica 3 ottobre 2021) Il sogno iridato della Nazionale Italiana disi è interrotto a un passo dal titolo. La formazione capitanata dalla bergamascasi è infatti dovuta arrendere alla Turchia nella finale dei Campionati del Mondo, mancando per un soffio la doppietta con gli Europei. Campionesse continentali in carica, le azzurre non sono riuscite a ripetere l’exploit con l’Ucraina cedendo alle avversarie per 3-2 al termine di una sfida particolarmente combattuta. Spinto dal pubblico presente sugli spalti del Palazzetto dello Sport di Chiusi, il sestetto tricolore ha provato a riscattare la sconfitta all’esordio mettendo in campo tutta la grinta che le contraddistingue. La determinazione della 30enne di Sorisole non è bastata alle ragazze di Alessandra Campedelli (nel cui staff figura anche Simona Rinieri, ...

In questo 2021 che si sta rivelando un anno magico per lo sport italiano, anche la Nazionale di si è ritagliata un pezzetto di storia. Pezzetto che domani, 2 ottobre, potrebbe diventare un'intera pagina. Le ragazze, guidate sul campo dalla bergamasca Ilaria Galbusera, hanno infatti ... La gioia della bergamasca Ilaria Galbusera, capitano della squadra femminile: la finale sabato 2 ottobre contro la ...