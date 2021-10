Volley | Mondiali Under 21 | premi individuali e Dream Team 5 azzurri fanno festa | Michieletto MVP

(Di domenica 3 ottobre 2021) L’Italia ha vinto i21 dimaschile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Russia per 3-0 in una finale a senso unico e ha così conquistato il titolo iridato di categoria per la prima volta nella storia, dopo aver perso ben quattro finali. I ragazzi del CT Angiolino Frigoni sono riusciti a fare meritatamenteal PalaPirastu di Cagliari, ben cinquepossono esultare perché hanno ricevuto i. Lo schiacciatore Alessandroè statoato come MVP (miglior giocatore del torneo). Paolo Porro il miglior palleggiatore, Damiano Catania il miglior libero, Nicola Cianciotta miglior centrale (accanto al polacco Karol Urbanowicz), Tommaso Rinaldi miglior schiacciatori (affiancato ...

I video highlights di Italia - Russia , finale deiUnder 21 2021 dimaschile: Azzurrini sul tetto del Mondo . La squadra di Angiolino Frigoni ha iniziato il match determinata, spingendo dai nove metri e lavorando bene in ogni ...I giovani pallavolisti selezionati dal ct Angiolino Frigoni hanno vinto la rassegna mondiale a ...L’Italia ha vinto i Mondiali Under 21 di volley maschile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Russia per 3-0 in una finale a senso unico e ha così conquistato il titolo iridato di categoria per la ...Alessandro Michieletto ha firmato una spettacolare doppietta: due settimane fa saliva sul tetto d'Europa con la Nazionale maggiore, oggi ha conquistato il Mondiale Under 21. Nel giro di quattordici gi ...