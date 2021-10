Volley, l’Italia a un passo dal sogno: vincere i Mondiali Under 21 a Cagliari. C’è la titanica Russia in finale (Di domenica 3 ottobre 2021) l’Italia si trova a un passo dal sogno: vincere il Mondiale Under 21 di Volley maschile di fronte al proprio pubblico. La nostra Nazionale affronterà la Russia nella finale in programma questa sera (ore 19.00) al PalaPirastu di Cagliari: ci sarà bisogno del sostegno di tutti i tifosi per cercare di battere quella che sembra un’autentica corazzata e che insegue un altro trofeo dopo aver vinto lo scorso anno gli Europei Under 20, battendo proprio gli azzurri nel match decisivo. Si tratta di una rivincita a distanza di dodici mesi, i ragazzi del CT Angiolino Frigoni conoscono bene i rivali e sanno alla perfezione che dovranno disputare un incontro privo di sbavature se vorranno alzare al cielo il ... Leggi su oasport (Di domenica 3 ottobre 2021)si trova a undalil Mondiale21 dimaschile di fronte al proprio pubblico. La nostra Nazionale affronterà lanellain programma questa sera (ore 19.00) al PalaPirastu di: ci sarà bidel sostegno di tutti i tifosi per cercare di battere quella che sembra un’autentica corazzata e che insegue un altro trofeo dopo aver vinto lo scorso anno gli Europei20, battendo proprio gli azzurri nel match decisivo. Si tratta di una rivincita a distanza di dodici mesi, i ragazzi del CT Angiolino Frigoni conoscono bene i rivali e sanno alla perfezione che dovranno disputare un incontro privo di sbavature se vorranno alzare al cielo il ...

Advertising

LegaVolleyFem : ????????L' @ImocoVolley #Conegliano vince la 26^ #Supercoppa Italiana, 3-1 su #Novara! #BackTogether #iLoveVolley… - infoitsport : Volley, Mondiali U21 2021: Italia per l'oro, Polonia battuta in rimonta 3-2 - infoitsport : Volley, Mondiali Under 21: l'Italia vola in finale, Polonia battuta in rimonta 3-2 - roberta5995 : RT @LegaVolleyFem: ????????L' @ImocoVolley #Conegliano vince la 26^ #Supercoppa Italiana, 3-1 su #Novara! #BackTogether #iLoveVolley #volley… - Cucciolina96251 : RT @sportface2016: #Volley, #Mondiali U21 2021: l'#Italia vola in finale per l'oro, #Polonia battuta in rimonta al tie-break -