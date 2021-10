Volley, Italia-Russia: Finale Mondiali Under 21, probabili formazioni e sestetti. Michieletto guida gli azzurri (Di domenica 3 ottobre 2021) L’Italia si sta preparando per affrontare la Russia nella Finale dei Mondiali Under 21 di Volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo questa sera (ore 19.00) al PalaPirastu di Cagliari, con l’obiettivo di alzare al cielo il trofeo di fronte al proprio pubblico. Gli azzurri, capaci di battere la Polonia in semiFinale rimontando dallo 0-2, hanno tutte le carte in regola per imporsi e completare questa estate con la ciliegina sulla torta. La formazione a disposizione del CT Angiolino Frigoni è davvero eccellente ed è composta da ragazzi che possono avere un futuro davvero di lusso. Tra essi spicca sicuramente Alessandro Michieletto, ormai già una certezza della pallavolo internazionale. Lo schiacciatore ha vinto gli ... Leggi su oasport (Di domenica 3 ottobre 2021) L’si sta preparando per affrontare lanelladei21 dimaschile. Gliscenderanno in campo questa sera (ore 19.00) al PalaPirastu di Cagliari, con l’obiettivo di alzare al cielo il trofeo di fronte al proprio pubblico. Gli, capaci di battere la Polonia in semirimontando dallo 0-2, hanno tutte le carte in regola per imporsi e completare questa estate con la ciliegina sulla torta. La formazione a disposizione del CT Angiolino Frigoni è davvero eccellente ed è composta da ragazzi che possono avere un futuro davvero di lusso. Tra essi spicca sicuramente Alessandro, ormai già una certezza della pallavolo internazionale. Lo schiacciatore ha vinto gli ...

