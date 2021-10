Volley | Italia Campione del Mondo U21 Le dichiarazioni degli azzurri | Michieletto | “Data lezione di pallavolo”

Leggi su oasport

(Di domenica 3 ottobre 2021) L’ha vinto i Mondiali Under 21 dimaschile! Apoteosi totale al PalaPirastu di Cagliari, dove la nostra Nazionale ha travolto la Russia per 3-0 (25-19; 25-22; 25-20) in una finale a senso unico e ha conquistato il titolo iridato di categoria per la prima volta nella storia! Glihanno letteralmente tramortito i Campioni d’Europa Under 20, vendicando la sconfitta subita lo scorso anno nell’atto conclusivo della rassegna continentale e mandando in estasi il pubblico che ha sostenuto i ragazzi del CT Angiolino Frigoni contro un avversario decisamente ostico e impegnativo. Di seguito lerilasciate dagliai microfoni federali. Angiolino Frigoni: “Abbiamo lavorato due anni per arrivare pronti a questo appuntamento con i Campionati del. Devo ...