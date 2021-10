Volley | highlights Italia-Russia | trionfo azzurro nella finale dei Mondiali U21 2021 VIDEO

Leggi su sportface

IdideiUnder 21dimaschile: Azzurrini sul tetto del Mondo. La squadra di Angiolino Frigoni ha iniziato il match determinata, spingendo dai nove metri e lavorando bene in ogni fondamentale. La, Campione d'Europa in carica, fatica a trovare spazi e davanti al pubblico di Cagliari deve arrendersi in appena tre set agli Azzurrini (25-19, 25-22, 25-20). Alessandro Michieletto, già oro agli Europei senior, con i suoi 17 punti trascina la squadra verso un altroin questa magica estate per la pallavolona.