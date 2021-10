Volley, Alessandro Michieletto MVP dei Mondiali Under 21: vince tutto, apoteosi dopo gli Europei assoluti (Di domenica 3 ottobre 2021) Alessandro Michieletto ha firmato una spettacolare doppietta: due settimane fa saliva sul tetto d’Europa con la Nazionale maggiore, oggi ha conquistato il Mondiale Under 21. Nel giro di quattordici giorni lo schiacciatore si è preso tutto quello che poteva prendere: prima da titolarissimo del giovane gruppo lanciato dal CT Fefé De Giorgi, subito capace di imporsi ai massimi livelli aprendo un ciclo alla prima occasione utile; poi da trascinatore della formazione guidata da coach Angiolino Frigoni. Da Katowice (Polonia) a Cagliari. L’Italia non vinceva la rassegna continentale assoluta dal 2005 ed è riuscito nell’impresa battendo due grandi pretendenti come Serbia e Slovenia dopo un’autentica cavalcata. L’Italia non aveva mai vinto il titolo iridato in questa categoria giovanile, lo ha ... Leggi su oasport (Di domenica 3 ottobre 2021)ha firmato una spettacolare doppietta: due settimane fa saliva sul tetto d’Europa con la Nazionale maggiore, oggi ha conquistato il Mondiale21. Nel giro di quattordici giorni lo schiacciatore si è presoquello che poteva prendere: prima da titolarissimo del giovane gruppo lanciato dal CT Fefé De Giorgi, subito capace di imporsi ai massimi livelli aprendo un ciclo alla prima occasione utile; poi da trascinatore della formazione guidata da coach Angiolino Frigoni. Da Katowice (Polonia) a Cagliari. L’Italia nonva la rassegna continentale assoluta dal 2005 ed è riuscito nell’impresa battendo due grandi pretendenti come Serbia e Sloveniaun’autentica cavalcata. L’Italia non aveva mai vinto il titolo iridato in questa categoria giovanile, lo ha ...

