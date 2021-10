VIDEO Atalanta-Milan 2-3, highlights, gol e sintesi: Calabria, Tonali e Leao lanciano i rossoneri (Di domenica 3 ottobre 2021) Il Milan ha sconfitto l’Atalanta per 3-2 nel match valido per la settima giornata della Serie A. I rossoneri si sono imposti in trasferta e si confermano al secondo posto in classifica con 19 punti, due in meno del Napoli e due in più dell’Inter. Gli orobici invece, restano in sesta piazza con Lazio, Juventus e Bologna. Gli uomini di Stefano Pioli sono passati in vantaggio al 1? con una bella stoccata di Calabria, poi al 43? è arrivato il raddoppio con Tonali che ha rubato un pallone sulla trequarti. Il Milan ha chiuso definitivamente i conti al 78? con Leao, abile a concretizzare l’assist di Hernandez. La Dea ha accorciato le distanze col rigore di Zapata all’86mo minuto, Pasalic ha segnato il 2-3 in pieno recupero e ormai era troppo tardi. Di seguito il ... Leggi su oasport (Di domenica 3 ottobre 2021) Ilha sconfitto l’per 3-2 nel match valido per la settima giornata della Serie A. Isi sono imposti in trasferta e si confermano al secondo posto in classifica con 19 punti, due in meno del Napoli e due in più dell’Inter. Gli orobici invece, restano in sesta piazza con Lazio, Juventus e Bologna. Gli uomini di Stefano Pioli sono passati in vantaggio al 1? con una bella stoccata di, poi al 43? è arrivato il raddoppio conche ha rubato un pallone sulla trequarti. Ilha chiuso definitivamente i conti al 78? con, abile a concretizzare l’assist di Hernandez. La Dea ha accorciato le distanze col rigore di Zapata all’86mo minuto, Pasalic ha segnato il 2-3 in pieno recupero e ormai era troppo tardi. Di seguito il ...

