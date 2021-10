Advertising

qn_giorno : #Sondrio, #Valdisotto, moto contro auto: morto il geologo Stefano Colturi -

SondrioToday

Valdisotto (sondrio) - Tragico incidente stradale, sabato 2 ottobre, lungo la strada provinciale 27, tra Aquilone e Tola, nel territorio comunale di Valdisotto. A perdere la vita un motociclista di 57 anni residente in paese. Stefano Colturi, noto geologo valtellinese, era in sella alla sua Honda 600. Per cause al vaglio della Polizia stradale