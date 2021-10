Vaccino, Figliuolo: 'Prossima settimana si arriverà all'80% di copertura. Domani riunione Ema su terza dose' (Di domenica 3 ottobre 2021) 'Sono a quota 42,7 milioni gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 79% dei vaccinabili. Nella Prossima settimana si arriverà all'80%'. Lo ha detto il commissario all'emergenza ... Leggi su leggo (Di domenica 3 ottobre 2021) 'Sono a quota 42,7 milioni gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 79% dei vaccinabili. Nellasiall'80%'. Lo ha detto il commissario all'emergenza ...

Adnkronos : #Covid e vaccino, Figliuolo: 'In settimana si arriverà a 80% vaccinati'. - Ettore_Rosato : Conferma da #Figliuolo che questa settimana sono state somministrate 80.500 prime dosi di vaccino, +32,5% rispetto… - marcodimaio : Le parole sono importanti, ma i numeri di più: +80.500 prime dosi di #vaccino, +32,5% rispetto alla settimana scors… - liber_veritas : RT @AdrianaSpappa: Secondo #Figliuolo, il vaccino “altro non è che un po' di virus” ??????? L'avesse detta Arcuri questa stupidaggine, con qu… - pepmusicdream : RT @AdrianaSpappa: Secondo #Figliuolo, il vaccino “altro non è che un po' di virus” ??????? L'avesse detta Arcuri questa stupidaggine, con qu… -