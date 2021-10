Vaccino anti-Covid e antinfluenzale somministrati insieme: l'”ok” nella bozza del Ministero della Salute (Di domenica 3 ottobre 2021) Il Vaccino anti-Covid e antinfluenzale potranno essere somministrati nella medesima seduta in Italia. A dirlo è la bozza della circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni Rezza. La co-somministrazione potrebbe inoltre riguardare anche altri vaccini previsti dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale. Vaccino anti-Covid e antinfluenzale somministrati insieme: la decisione del Ministero “È possibile che alcune categorie di soggetti per le quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 3 ottobre 2021) Ilnfluenzale potranno esseremedesima seduta in Italia. A dirlo è lacircolare firmata dal direttore generalePrevenzione del, Giovanni Rezza. La co-somministrazione potrebbe inoltre riguardare anche altri vaccini previsti dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale.nfluenzale: la decisione del“È possibile che alcune categorie di soggetti per le quali la vaccinazionenfluenzale stagionale è ...

Advertising

HuffPostItalia : Via libera alla somministrazione del vaccino anti-Covid con l'antinfluenzale - Agenzia_Ansa : Vaccino Anti Covid e antinfluenzale insieme, c'è il via libera - ilriformista : Sarà possibile vaccinarsi contemporaneamente contro il #Covid e contro l’influenza: 14 giorni di attesa precauziona… - DamatoRicardo : RT @ImolaOggi: ??Ministero della 'Salute': Ok somministrazione del vaccino Covid con antinfluenzale - 'sebbene nelle schede tecniche dei vac… - QdSit : Via libera alla somministrazione concomitante del vaccino Covid-19 e del vaccino antinfluenzale. Lo prevede la bozz… -