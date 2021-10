Vaccini: obbligo per Guardie Svizzere, tre no - vax lasciano (Di domenica 3 ottobre 2021) Giurano di servire fedelmente il Papa offrendo, se necessario, la loro vita. Ma non avevano previsto di dovere fare il vaccino contro il Covid. Per questo tre Guardie Svizzere no - vax hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 3 ottobre 2021) Giurano di servire fedelmente il Papa offrendo, se necessario, la loro vita. Ma non avevano previsto di dovere fare il vaccino contro il Covid. Per questo treno - vax hanno ...

Advertising

sole24ore : ?? #Polizia, dopo il caso #Schilirò circolare agli agenti: «No a dubbi sui vaccini, obbligo di green pass»… - ontoxy : RT @Open_gol: Spuntano anche tre Guardie svizzere No vax in Vaticano - marrovello : RT @Open_gol: Spuntano anche tre Guardie svizzere No vax in Vaticano - Open_gol : Spuntano anche tre Guardie svizzere No vax in Vaticano - davide_dalmonte : RT @FmMosca: Votare i partiti di governo, significa votare ??GreenPass ??CURE NEGATE ??Speranza ??Bassetti ??Sileri ??CTS ??Costrizione al vac… -